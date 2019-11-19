США назвали законными израильские поселения на оккупированном Западном берегу

Госсекретарь США заявил, что поселения не противоречат международному праву

США изменили свою позицию в отношении израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео, передает ВВС.

По его словам, американская сторона теперь считает, что израильские поселения на спорной территории не являются несовместимыми с международным правом. Помпео добавил, что Западный берег предназначен для переговоров израильтян и палестинцев.

Израиль поприветствовал такой шаг со стороны США, которые кардинально изменили свою позицию со времен 44-го президента Барака Обамы.

Стоит подчеркнуть, что поселения – это общины, основанные Израилем на землях, оккупированных в ходе ближневосточной войны 1967 года. Данные территории являются предметом давнего спора между Израилем и палестинцами, которых поддерживает международное сообщество.

"После тщательного изучения всех сторон правовых дебатов, США пришли к выводу, что создание израильских гражданских поселений на Западном берегу, само по себе, не противоречит международному праву", – заявил Помпео.

Главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат заявил, что решение США представляет риск для "глобальной стабильности, безопасности и мира". Он считает, что такое решение грозит заменить международное право на "закон джунглей".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новая позиция США "исправляет историческую ошибку", и призвал другие страны поступить так же.

На данный момент около 600 тыс. евреев живут в 140 поселениях, построенных после оккупации Израилем Западного берега и Восточного Иерусалима. Палестина призывает к сносу всех поселений, так как их присутствие делает невозможным создание независимого палестинского государства.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

В феврале 2017 года правительство Израиля санкционировало очередное масштабное строительство для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

А премьер-министр Израиля пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан. Премьер назвал этот регион крайне важным для безопасности Израиля.