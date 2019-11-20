Во Франции беременную загрызла стая гончих, охотившихся в лесу на оленя
2019-11-20 13:42:00
Женщина отправилась выгуливать собственных собак в лес и уже не вернулась
В лесу на севере Франции собаками была убита беременная женщина, когда рядом проходила охота с гончими. Об этом сообщает ВВС.
По словам полиции, 29-летняя Элиза Пиларски жила с супругом рядом с Рецким лесом, куда и пошла выгуливать своих пятерых собак. Беременная женщина успела позвонить мужу и сказать, что на нее собирается напасть стая чужих собак. Когда мужчина добрался к месту происшествия, его жена уже была мертва.
Прокурор Фредерик Тринь заявил, что женщина умерла в результате "нескольких укусов собак в верхние и нижние конечности, а также в голову".
На данный момент хозяин напавших собак не установлен. Полиция проводит экспертизы с 93 животными, которые могли быть причастны к произошедшему. Расследование начато по статье за непредумышленное убийство.
Эксперты пока сравнивают образцы ДНК от собак с теми, что были взяты у Пиларски. Также были проверены и животные, которые принадлежат погибшей.
Судмедэксперты сообщили, что жертва погибла в результате большой кровопотери из-за укусов.
По данным СМИ, один из местных охотников подтвердил, что в тот день в лесу проводилась охота с гончими. Но Французская охотничья ассоциация настаивает на том, что пока нет никаких доказательства "причастности охотничьих собак к смерти женщины".
Как ранее сообщал Фокус:
- Собаки помогли ученым обнаружить захоронения железного века в Хорватии. Животные унюхали ящики с человеческими костями и артефактами.
- Также ученые выяснили, что собаки развили мышцы вокруг глаз, чтобы лучше манипулировать людьми. Так называемые "щенячьи глазки" оказались анатомическими изменением под влиянием человека.