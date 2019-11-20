Во Франции беременную загрызла стая гончих, охотившихся в лесу на оленя

Женщина отправилась выгуливать собственных собак в лес и уже не вернулась

В лесу на севере Франции собаками была убита беременная женщина, когда рядом проходила охота с гончими. Об этом сообщает ВВС.

По словам полиции, 29-летняя Элиза Пиларски жила с супругом рядом с Рецким лесом, куда и пошла выгуливать своих пятерых собак. Беременная женщина успела позвонить мужу и сказать, что на нее собирается напасть стая чужих собак. Когда мужчина добрался к месту происшествия, его жена уже была мертва.

Прокурор Фредерик Тринь заявил, что женщина умерла в результате "нескольких укусов собак в верхние и нижние конечности, а также в голову".

На данный момент хозяин напавших собак не установлен. Полиция проводит экспертизы с 93 животными, которые могли быть причастны к произошедшему. Расследование начато по статье за непредумышленное убийство.

Эксперты пока сравнивают образцы ДНК от собак с теми, что были взяты у Пиларски. Также были проверены и животные, которые принадлежат погибшей.

Судмедэксперты сообщили, что жертва погибла в результате большой кровопотери из-за укусов.

По данным СМИ, один из местных охотников подтвердил, что в тот день в лесу проводилась охота с гончими. Но Французская охотничья ассоциация настаивает на том, что пока нет никаких доказательства "причастности охотничьих собак к смерти женщины".

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