ФСБ арестовала военнослужащего РФ по подозрению в работе на Украину

2019-11-20 17:57:26

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Российский военный якобы собирал информацию по заданию ГУР МО Украины

В России в Ростовской области ФСБ задержала военнослужащего, который якобы собирал сведения военного характера по заданию украинской военной разведки. Об этом сообщает Интерфакс.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", – сообщили в ФСБ.

Там отметили, что военнослужащий якобы собирал информацию по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и что утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

 Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Как ранее сообщал Фокус:

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