ФСБ арестовала военнослужащего РФ по подозрению в работе на Украину

Российский военный якобы собирал информацию по заданию ГУР МО Украины

В России в Ростовской области ФСБ задержала военнослужащего, который якобы собирал сведения военного характера по заданию украинской военной разведки. Об этом сообщает Интерфакс.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", – сообщили в ФСБ.

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Там отметили, что военнослужащий якобы собирал информацию по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и что утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Как ранее сообщал Фокус:

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Кривого Рога, который следовал в аннексированный Крым в поисках, по его словам, "лушей жизни".

На Полтавщине к 12 годам лишения свободы осужден агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.