ФСБ арестовала военнослужащего РФ по подозрению в работе на Украину
2019-11-20 17:57:26
Российский военный якобы собирал информацию по заданию ГУР МО Украины
В России в Ростовской области ФСБ задержала военнослужащего, который якобы собирал сведения военного характера по заданию украинской военной разведки. Об этом сообщает Интерфакс.
"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", – сообщили в ФСБ.
Там отметили, что военнослужащий якобы собирал информацию по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и что утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).
Как ранее сообщал Фокус:
- Федеральная служба безопасности России задержала жителя Кривого Рога, который следовал в аннексированный Крым в поисках, по его словам, "лушей жизни".
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