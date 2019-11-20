В Латвии запретили трансляцию 9 российских телеканалов
2019-11-20 19:58:15
Каналы входят в холдинг, бенефициаром которого является российский миллиардер Юрий Ковальчук
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию 9 российских каналов на территории страны. Об этом сообщает LTV.
Отмечается, что основанием запрета послужило то, что эти каналы входят в холдинг, бенефициаром которого является российский миллиардер Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС за нарушение территориальной целостности Украины.
В частности, под запрет попали телеканалы "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург – Пятый канал".
Каналы не будут транслироваться на территории Латвии до тех пор, пока в отношении Ковальчука остаются актуальными санкции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство иностранных дел Латвии включило в черный список известного российского певца Григория Лепса (Лепсверидзе).
- Ранее сейм Латвии одобрил поправки в законодательство, согласно которым запрещается во время проведения общественных мероприятий надевать формы тоталитарных режимов, в том числе форму Советской армии.