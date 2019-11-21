Байден: Путин и Трамп не хотят, чтобы я стал президентом

Бывший вице-президент США считает, что американские избиратели-демократы должны выбрать кандидата, способного победить Трампа и обеспечить демократическое большинство, как в Сенате, так и в Палате представителей

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе дебатов среди участников праймариз от Демократической партии заявил, что слушания по импичменту в Конгрессе отчетливо показали, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не хотят его победы на президентских выборах.

Об этом сообщает NBC News.

"Во-первых, я понял, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я выдвигался на выборах. Это очевидно. Во-вторых, я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом", – сказал Байден.

Байден подчеркнул, что самое важное сейчас это то, чтобы избиратели-демократы сделали правильный выбор. По его словам, они должны выбрать такого кандидата, который сможет победить Трампа на выборах и обеспечить демократическое большинство, как в Сенате, так и в Палате представителей. Байден считает, что правильным выбором является именно он.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп назвал своим долгом разобраться в ситуации, в которой бывший вице-президент Джо Байден повлиял на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году.