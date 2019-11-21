Комитет Сената США одобрил кандидатуру нового посла в РФ

В США надеются, что дипломатический опыт Джона Салливана позволит выстроить взаимоотношения между двумя странами

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время Салливан занимает пост заместителя госсекретаря Майкла Помпео.

"Поскольку мы сталкиваемся с возрождающейся Россией, которая стремится подорвать глобальный порядок и восстановить былой престиж, который она удерживала на пике развития Советского Союза, важно, чтобы мы ясно дали понять российскому народу, что мы ценим наши отношения с ним. Опыт г-на Салливана в качестве заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о многочисленных проблемах, которые у нас есть с Россией, и опыт того, как выстроить взаимоотношения между американской и российской системами", – заявил председатель комитета республиканец Джим Риш.

Риш также отметил, что ожидает одобрения кандидатуры Салливана Сенатом Конгресса США.

На данный момент 59-летний Джон Салливан занимает пост заместителя государственного секретаря, находясь в этой должности с мая 2017 года. В апреле 2018 года он временно исполнял обязанности главы Государственного департамента после увольнения Рекса Тиллерсона и до назначения на его место Майка Помпео.

В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником генерального прокурора, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Джона Салливана чрезвычайным и полномочным послом США в Российской Федерации.