Трамп ужинал с Цукербергом в Белом доме за закрытыми дверьми, – СМИ

Факт этой встречи официально обнародован не был

Президент США Дональд Трамп устроил частный ужин в Белом доме с главой Facebook Марком Цукербергом и членом правления компании Питером Тилем за закрытыми дверьми в октябре. Но известно об этом стало только сейчас, сообщает NBC News.

Встреча состоялась во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон, где он свидетельствовал перед Конгрессом о новой криптовалюте Facebook – Libra.

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"Как и подобает генеральному директору крупной американской компании Марк (Цукерберг) принял приглашение поужинать с президентом (Трампом) и первой леди в Белом доме ", – заявил представитель Facebook в комментарии по электронной почте.

На данный момент неизвестно, почему факт этой встречи не был обнародован и о чем говорили Трамп, Цукерберг и Тиль.

Белый дом не прокомментировал данную информацию.

Ранее Трамп и Цукерберг встречались в Овальном кабинете Белого дома в сентябре.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран уже пытаются влиять на исход предстоящих президентских выборов в США, и что Facebook пресекает такие попытки.

Акционеры Facebook требуют отставки Марка Цукерберга с поста главы совета директоров компании.