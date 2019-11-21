Трамп ужинал с Цукербергом в Белом доме за закрытыми дверьми, – СМИ

2019-11-21 18:47:54

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Факт этой встречи официально обнародован не был

Президент США Дональд Трамп устроил частный ужин в Белом доме с главой Facebook Марком Цукербергом и членом правления компании Питером Тилем за закрытыми дверьми в октябре. Но известно об этом стало только сейчас, сообщает NBC News.

Встреча состоялась во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон, где он свидетельствовал перед Конгрессом о новой криптовалюте Facebook  – Libra.

"Как и подобает генеральному директору крупной американской компании Марк (Цукерберг) принял приглашение поужинать с президентом (Трампом) и первой леди в Белом доме ",  – заявил представитель Facebook в комментарии по электронной почте.

На данный момент неизвестно, почему факт этой встречи не был обнародован и о чем говорили Трамп, Цукерберг и Тиль.

Белый дом не прокомментировал данную информацию.

Ранее Трамп и Цукерберг встречались в Овальном кабинете Белого дома в сентябре.

Как ранее сообщал Фокус:

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