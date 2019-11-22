Лукашенко приказал не брать на работу в госструктуры любовниц и любовников

Белорусский лидер призвал развивать агропромышленный комплекс

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по развитию агропромышленного комплекса потребовал, чтобы в создаваемые интеграционные структуры и холдинги привлекались профессионалы, а не родственники или другие близкие люди. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Они же силой не пойдут. Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда", – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что к созданию новых интеграционных структур и холдингов в сельском хозяйстве необходимо подходить с ответственностью и пригрозил наказанием, если это требование будет игнорироваться.

"Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю", – предупредил Лукашенко.

Он потребовал от руководства холдингов АПК не врать и рассказывать властям о проблемах в отрасли.

"Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно", – сказал Лукашенко, добавив, что так не должно быть.

Как ранее сообщал Фокус:

Лукашенко считает вопрос с Крымом "закрытым навсегда". По его словам, ситуации с Крымом не возникло бы вообще, если бы Украина, а с ней и Беларусь, не отказались после распада СССР от ядерного оружия.

Также Лукашенко в Житомире заверил Зеленского, что Беларусь всегда будет надежным сторонником Украины. Президенты впервые провели личную встречу.