В Британии заговорили о сокращении армии, Джонсон высказался против

Глава британского военного ведомства не исключает, что королевская армия передаст один из своих новейших авианосцев в аренду НАТО или США

Руководство британского военного ведомства обсуждает планы по существенному сокращению армии на фоне опасений, что оборонный бюджет может быть урезан. Об этом сообщает The Sunday Time.

Недавний указ министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, гласит, что генералам следует понизить расходы на армию ради экономии. Так, планируется существенно снизить численность сухопутных войск: с 80 до 60 тысяч человек.

Также министр не исключил, что, скорее всего, королевская армия передаст один из своих новейших авианосцев в аренду НАТО или США.

Согласно исследованиям, британские военные не очень ценят свои авианосцы, а американцы, напротив, их очень любят, поскольку для обслуживания одного такого судна нужно намного меньше людей, чем для американского аналога.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, узнав из прессы о планах военного ведомства, пообещал сохранить количество военных на существующем уровне. Об этом пишет Daily Mail.

"Мы не будем сокращать свои вооруженные силы в любой форме. Мы будем поддерживать существующую численность наших вооруженных сил", – сказал Джонсон.

Позже Джонсон добавил, что запланировано увеличение финансирования вооруженных сил на 0,5 процента, учитывая инфляцию ежегодно в течение каденции этого парламента.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что военное ведомство не планирует сокращать Вооруженные силы Украины, а только перераспределить имеющиеся ресурсы.