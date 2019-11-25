Ограбление на миллиард: воры обчистили сокровищницу Августа Сильного в Дрездене (Видео)

Ущерб крупнейшей коллекции в Европе оценивается около 1 миллиарда долларов

В немецком городе Дрезден была ограблена знаменитая коллекция драгоценностей "Грюнес Гевёльбе" ("Зеленый свод"), бывшая княжеская сокровищница динаскии саксонских курфюрстов Веттинов. Об этом сообщает The Guardian.

По данным полиции, воры обчистили одну из крупнейших в Европе коллекций предметов искусства, предварительный ущерб составляет до 1 млрд евро. На данный момент известно, что ворам удалось унести сотни бесценных артефактов.

Правоохранители говорят, что рано утром в понедельник, 25 ноября, преступники устроили пожар на территории, который привел к сбоям в энергоснабжении комплекса и отключению охранной сигнализации.

Самые известные артефакты в "Грюнес Гевёльбе" – это сокровища Августа Сильного курфюрст Саксонии и польский король), но пока доподлинно неизвестно, были ли они также украдены. Во времена правления Августа Сильного коллекция была впервые разделена на тематические экспозиции.

По данным СМИ, воры украли коллекцию ювелирных украшений с бриллиантами, проникнув в помещение через маленькое угловое окно.

"Грюнес Гевёльбе" стоит из 10 залов, в которых расположены около 3 тыс. ювелирных украшений и других ценностей. Серди сокровищ музея также есть 63,8-сантиметровая фигура мавра, усыпанного изумрудами, и сапфир весом 547,71 карата. Знаменитый дрезденский зеленый бриллиант был ранее передан в Метрополитен-музей в Нью-Йорке для выставки.

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