Вероятность личной встречи Зеленского и Путина в Париже близка к 100%, – росСМИ

Путин якобы может позвать Зеленского на парад в Москву на 9 мая

Вероятность того, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря проведут двустороннюю встречу, оценивается очень высоко. Об этом пишет российское издание КоммерсантЪ со ссылкой на источник, знающий детали украинско-российских переговоров.

По его словам вероятность такой встречи близка к 100%. Он отметил, что на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Этот же источник сообщил, что в столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Издание также пишет, что двусторонние встречи украинского и российского президентов практиковались и в период, когда Украиной руководил Петр Порошенко.

В 2016 году, во время последнего саммита "нормандской четверки", разговор между лидерами стран продлился больше 40 минут.

Ожидается, что на саммите в Париже будут обозначены шаги по дальнейшей деэскалации конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".