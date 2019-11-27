Количество жертв землетрясения в Албании увеличилось до 27 человек
2019-11-27 11:39:41
Из-под завалов удалось спасти 45 человек
Количество жертв мощного землетрясения в Албании увеличилось и достигло 27 человек. Об этом сообщает издание Koha Jone.
Согласно данным министерства обороны страны, недавно один человек умер в больнице, еще четверых достали из-под обломков зданий.
Число пострадавших в результате землетрясения превысило 650 человек. Из-под завалов удалось спасти 45 человек.
Также сообщается, что за сутки местные сейсмологи насчитали 523 афтершока. При этом магнитуда четырех из них превысила 4,5.
Спасатели продолжают разбирать завалы в Дурресе и Тумане, наиболее пострадавших от землетрясения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.
- 21 сентября землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло Албанию, повредив около 500 домов и разрушив некоторые из них.
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