Количество жертв землетрясения в Албании увеличилось до 27 человек

2019-11-27 11:39:41

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Из-под завалов удалось спасти 45 человек

Количество жертв мощного землетрясения в Албании увеличилось и достигло 27 человек. Об этом сообщает издание Koha Jone.

Согласно данным министерства обороны страны, недавно один человек умер в больнице, еще четверых достали из-под обломков зданий.

Число пострадавших в результате землетрясения превысило 650 человек. Из-под завалов удалось спасти 45 человек.

Также сообщается, что за сутки местные сейсмологи насчитали 523 афтершока. При этом магнитуда четырех из них превысила 4,5.

Спасатели продолжают разбирать завалы в Дурресе и Тумане, наиболее пострадавших от землетрясения.

Как ранее сообщал Фокус:

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