Трамп подписал законы, помогающие протестующим в Гонконге

Президент США опять продемонстрировал Китаю свою жесткость в двусторонних отношениях

Президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге. Об этом сообщило Reuters.

В первом говорится, что Госдеп должен по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая. Также указаны возможные санкции против властей города за нарушение прав человека. Второй закон запрещает передачу полиции Гонконга средств для противодействия толпе, таких как слезоточивый газ, перцовые баллончики, резиновые пули и электрошокеры.

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Еще когда эти документы были одобрены Конгрессом, Пекин выступил с резкими заявлениями, назвав их грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председателю КНР Си Цзиньпину), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - заявил Трамп.

Не исключено, что президент США также в очередной раз захотел продемонстрировать свою твердость в отношениях с Поднебесной, которой торговое соглашение нужно больше, чем США.

Напомним, в Гонконге около пяти месяцев продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай. Вскоре глава Гонконга заявила, что отзывает этот законопроект, но протесты продолжились и усилились. Их участники все больше выражали недовольство тем, как материковый Китай управляет бывшей британской колонией. В начале ноября на местных выборах в Гонконге убедительную победу одержали представители оппозиции. После этого протесты были приостановлены.

Как ранее сообщал Фокус:

Колумнист NYT Брет Стивенс объяснил, почему президент США должен быть отстранен от должности. Наиболее серьезным преступлением Дональда Трампа стало не то, что он намеревался сделать Украине или с Украиной, а то, что он "пытается превратить США в Украину".