В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов

В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения. Во время заседания они находились в специальных пластиковых шлемах, тренируясь быстро доставать и надевать их.

Об этом сообщает Voice of America.

Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.

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Осима также напомнил коллегам правила поведения во время буйства стихии.

"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", – сказал спикер.

Такие спецсредства ввели в парламент Японии два года назад. Шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов.

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Как ранее сообщал Фокус:

В 2011 году в Японии разрушительное землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции Фукусима-1. Вследствие этого расплавились несколько ядер реакторов, произошло несколько взрывов и крупная утечка радиации в атмосферу. Эту аварию называют крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.