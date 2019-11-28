Японские депутаты провели заседание в шлемах, отрабатывая действия при землетрясении
В японском парламенте защитные шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов
В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения. Во время заседания они находились в специальных пластиковых шлемах, тренируясь быстро доставать и надевать их.
Об этом сообщает Voice of America.
Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.Важно
Осима также напомнил коллегам правила поведения во время буйства стихии.
"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", – сказал спикер.
Такие спецсредства ввели в парламент Японии два года назад. Шлемы постоянно хранятся под креслами депутатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2011 году в Японии разрушительное землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции Фукусима-1. Вследствие этого расплавились несколько ядер реакторов, произошло несколько взрывов и крупная утечка радиации в атмосферу. Эту аварию называют крупнейшим атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС.
- В августе в японской префектуре Фукусима зафиксировано землетрясение мощностью 6,4 балла по шкале Рихтера.