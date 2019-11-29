Черная пятница в Британии: первые покупки были сделаны еще затемно

Сегодня по всему миру покупатели стараются выгодно купить подарки к Рождеству

По всему миру стартовал день скидок, так называемая "черная пятница" и многие отнеслись к этому очень серьезно. Так, в Британии многие занимали место в очередях перед магазинами еще ночью. Об этом пишет Daily Mail.

Когда магазины открылись, то в них устремились покупатели, которые ждали на улице несколько часов. Особым вниманием пользуется техника. Именно сегодня плазму, ноутбук, или смартфон можно купить со значительной скидкой.

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Аж в глазах почернело. Что купить и как вести себя на распродажах в "черную пятницу"

И именно счастливых обладателей новой техники запечатлели фотографы ранним лондонским утром.

Также журналисты сообщают, что нетерпеливые покупатели не могли даже дождаться, пока полностью не поднимут жалюзи, и подныривали под ними.

Amazon готов к "черной пятнице"

Часто распродажи "черной пятницы" сопровождаются стычками, скандалами и даже драками, однако такого в Британии пока не наблюдали. Хотя онлайн-сервисы, такие как Amazon, готовятся к "жаркому" дню.

Как ранее писал Фокус: