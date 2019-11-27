Во Франции хотят запретить рекламу "Черной пятницы"

Распродажи в "Черную пятницу" обвиняются в "катастрофических экологических показателях"

Комитет по устойчивому развитию парламента Франции поддержал поправку к закону об отходах, которая запрещает рекламные кампании, посвященные "Черной пятнице". Об этом сообщил Euronews.

Свою инициативу парламентарии объясняют тем, что такая реклама провоцирует чрезмерное потребление, а распродажи в этот день имеют "катастрофические экологические показатели".

Кроме того, во Франции законодательно определены два периода "своих” распродаж ежегодно: по шесть недель зимой и летом. А реклама "Черной пятницы" создает впечатление, что распродажи в этот день являются более выгодными для потребителей.

Теперь поправка будет рассмотрена нижней палатой французского парламента, Национальной ассамблеей.

"Черная пятница" - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день появился в XIX веке. Сейчас эта традиция распространилась практически по всему миру. Особенности этого торгового дня: большие скидки (до 90%), раннее открытие магазинов, большие очереди у касс. В этом году "черной" является пятница 29 ноября.

По аналогии с "Черной пятницей" в Китае в конце 1990-х установили "День холостяка", отмечаемый 11 ноября. Инициатором этой акции стал интернет-гигант и ритейлер Alibaba. Сейчас этот день часто называют "Всемирным днем шоппинга". В этом году Alibaba сообщил об очередном рекорде продаж - за 24 часа распродаж через его платформы торговцы продали товаров на общую сумму в 38,4 млрд долларов, побив прошлогодний рекорд (30,7 млрд).

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