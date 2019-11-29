Воздух в лондонском метро признали самым грязным в мире

На очистку лондонской подземки тратится около 60 миллионов фунтов стерлингов в год

Исследователи лондонского Королевского колледжа считают, что уровень загрязнения воздуха в лондонском метро – самый высокий в мире. Об этом пишет The Times.

Согласно проведенному исследованию, загрязнение воздуха в лондонской подземке происходит из-за трения колес вагонов метрополитена о рельсы, работы тормозных колодок и эскалаторов. Свою лепту в загрязнение также вносит плохая вентиляция на станциях и в вагонах.

Ученые обеспокоены, что загрязненный воздух в метро негативно влияет на организм человека. Попадая в легкие и кровоток, загрязненные частицы могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также стать причиной инсульта и рака легких.

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"Мы тратим около 60 миллионов фунтов стерлингов каждый год на очистку наших поездов, станций и туннелей и стремимся обеспечить нашим сотрудникам и клиентам максимально чистый воздух", – заявила главный инспектор по вопросам безопасности, здоровья и состояния окружающей среды компании Transport for London Лилли Мэтсон.

Метро Лондона – старейшее в мире, он было открыто в 1863 году. Подземка в британской столице состоит из 11 линий и насчитывает 270 станций. Ежедневно метрополитеном пользуются около трех миллионов пассажиров.

Как ранее сообщал Фокус:

На пленарном заседании Киевсовета депутаты утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном. Теперь в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах.