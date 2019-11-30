Дельфины вышли из-под контроля и не реагировали на команды инструкторов

В мексиканском Канкуне в дельфинарии Dolphin Discovery два дельфина афалины покусали и пытались утопить 10-летнюю британку Лекси Йео. Об этом сообщает Dailymail.

Отмечается, что животные атаковали и таранили девочку, а потом попытались затянуть ее под воду. Дельфины вышли из-под контроля и не реагировали на команды инструкторов. В итоге одному из тренеров удалось схватить ребенка за спасательный жилет и вытащить его из воды.

"Это было ужасно. Я боялась, что она умрет", – рассказала 40-летняя мать девочки Лора Йео.

Важно

Супрун рассказала, что дельфинотерапия не приносит пользы

По словам мамы, у ее дочки психологическая травма, а на ногах остались следы укусов, порезов и синяков.

Организаторы Dolphin Discovery связывают плохое поведение с плохими морскими условиями, из-за которых животные "огорчаются".

Как пишет The Sun, за тур, организованный туроператором TUI, было заплачено 7 тысяч фунтов (около 250 тысяч гривен). Плавание с дельфинами было частью программы тура, однако туроператор не извинился перед семьей пострадавших.

"Мы не получили ни цветов, ни открытки, ни плюшевого мишки для Лекси", – отметила мать.

Компания TUI заявила, что изучает инцидент.

Как ранее сообщал Фокус: