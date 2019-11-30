Вручили документы: Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Экс-политзаключенному вручили соответствующие документы в парижской мэрии

Экс-политзаключенному Олегу Сенцову в столице Франции вручили документы о присвоении звания почетного гражданина Парижа.

Об этом сообщает представительство Европарламента во Франции в Twitter.

"Олег Сенцов в Париже: через год после прибытия его адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города. "Пока всех украинских заключенных не освободят, я буду продолжать бороться за их освобождение и надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", – говорится в сообщении.

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Как пишет российская "Новая газета", на торжественную передачу документов пришли многие местные чиновники. Несколько слов сказала мэр Парижа Анн Идальго, с которой Сенцов провел короткую встречу "за закрытыми дверьми". При этом, выступление самого Сенцова предусмотрено не было.

На самой церемонии режиссеру вручили документ формата А4 в рамочке.

Как ранее сообщал Фокус:

24 сентября 2018 года Муниципальный совет Парижа проголосовал за то, чтобы незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином столицы Франции.