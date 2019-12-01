Венеция хочет отделиться. В городе проходит референдум об автономии

Местные власти предпринимают попытки помешать проведению голосования

В воскресенье, 1 декабря, в Венеции проходит референдум о том, стоит ли городу получить автономию и отделиться от материкового промышленного центра Местре. Об этом сообщает The Guardian.

Местные власти предпринимают попытки помешать проведению референдума. Так, на главном острове Венеции о голосовании сообщается лишь на 6 рекламных плакатах. За транспаранты у жилых домов полиция оштрафовала владельцев недвижимости. Их обвинили в "избирательной пропаганде".

Против референдума об отделении Венеции выступает и мэр Венеции Луиджи Брюгнаро, который предпринял попытки заблокировать народное волеизъявление. Он призвал людей не голосовать, так как "независимость приведет к огромным затратам".

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Референдум об отделении Венеции от Местре проходит уже пятый раз за последние 40 лет. Предыдущие попытки не увенчались успехом. Последний раз в 2003 году явка не достигла необходимого порога в 50%.

Новое голосование было назначено на фоне крупнейшего наводнения в Венеции.

Местре является одним из районов Венеции, который связывает острова Венецианской лагуны с материковой частью области Венеция.

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