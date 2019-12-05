Женщина ответила согласием

Житель американского города Бостон, штат Массачусетс, решил сделать предложение своей возлюбленной необычным способом. Для этого он подстроил ограбление магазина. Об этом пишет The Sun.

Мужчина со своей девушкой пришел в магазин, когда туда внезапно ворвался грабитель, оказавшийся подставным.

Лже-злоумышленник подошел к паре и начал задавать им странные вопросы о жизни и семье.

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Для начала он поинтересовался у женщины, есть ли у них дети. Та, испуганная и в слезах, ответила, что у них уже трое детей. Тогда "грабитель" спросил, почему женщина не замужем за отцом своих детей.

В этот момент партнер женщины встал на одно колено и предложил своей любимой выйти за него замуж. Она сразу ответила согласием.

Как позже пояснил мужчина, он хотел сделать предложение каким-то оригинальным способом, и сначала планировал инсценировать арест женщины. Однако потом отказался от этой идеи, решив разыграть ограбление.

Как ранее сообщал Фокус:

В Одессе боец ЗСУ сделал предложение девушке-полицейской на плацу перед строем. 24-летний участник операции Объединенных сил Игорь Сидрагунский пришел с огромным букетом алых роз и, став на колено, сделал предложение руки и сердца любимой.

А шотландец позвал под венец девушку, написав предложение на боку коровы. Дождавшись момента, когда его девушка прочитала предложение, фермер опустился на одно колено.