Европейские спецслужбы обнаружили у себя под носом базу российских шпионов

Сотрудники российского ГРУ долгое время базировались во французских Альпах

Во французских Альпах была разоблачена база российских шпионов, которая использовалась для операций в Европе. Об этом сообщает Le Monde.

База была обнаружена европейскими и американскими спецслужбами. Активные поиски российских агентов в Европе начались весной 2018 года, после того, как была отравлена семья Скрипалей.

"Охота, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, особенно в Соединенных Штатах, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки (ГРУ). Эти члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, распространялись в Европе с 2014 года до конца 2018 года", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Луганской области раскрыта шпионская сеть российского Генштаба

В этот период во Франции проживали 15 офицеров ГРУ. Россияне регулярно делали остановки в одном и том же районе – Верхней Савойе. Ими посещались такие города, как Аннемасс, Эвиан или Шамони, а также более изолированные населенные пункты.

Известно, что эти шпионы не работали во Франции, а сфера их деятельности распространялась на Болгарию, Молдову, Черногорию и другие европейские страны. Также один их этих шпионов вероятно был причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как ранее сообщал Фокус: