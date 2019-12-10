СМИ назвали причину смерти Лужкова
2019-12-10 12:59:01
Российские власти предложили родственникам Лужкова перевезти его тело в РФ
Стала известна предварительная причина смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Бывший российский чиновник умер в клинике Мюнхена во время операции на сердце, не приходя в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
"Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако из глубокого наркоза Лужков выйти не смог, – лопнул один из сосудов. После этого начался отек легких, справиться с которым не удалось", – говорится в сообщении.
Российские власти предложили родственникам Лужкова перевезти его тело в РФ и организовать похороны. На данное предложение уже дано согласие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни.
- В 2010 году Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку в связи "с утратой доверия".