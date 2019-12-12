В России разбился военный вертолет, погибли два человека
2019-12-12 10:42:37
Источники сообщают, что в результате катастрофы погибли заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи
В Краснодарском крае Российской Федерации вечером 11 декабря разбился вертолет Ми-28 одной из силовых структур. В результате катастрофы, погибли два члена экипажа.
Об этом сообщает Интерфакс.
Связь с вертолетом пропала вскоре после вылета из города Кореновска.
Позже его обломки обнаружили в двух километрах от аэродрома. Кроме членов экипажа, на борту пассажиров не было.
ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что в результате крушения погибли заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи. Первый был боевым офицером, воевал в Сирии и других горячих точках – каких именно, не сообщается.
На данный момент специалисты изучают бортовые самописцы. Рассматриваются все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. По предварительной версии, причиной катастрофы стал сильный туман в районе аэродрома.
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