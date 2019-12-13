На горевшем авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли еще одного погибшего

Тело второго погибшего найдено в аварийном отсеке судна

На недавно горевшем российском авианосце "Адмирал Кузнецов" найдено тело второго погибшего. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Вторым погибшим оказался офицер, который спустился в отсеки корабля после появления задымления. Он занимался эвакуацией рабочих.

Тело военного было обнаружено спасателями в аварийном отсеке судна.

При этом, как пишет издание The Drive, частные инциденты в ВМФ России, в частности, пожар на авианосце, объясняются деградацией российского военного флота.

Согласно информации американского издания, данный корабль известен своими авариями, которые становились предметом шуток в СМИ и в военных кругах во всем мире.

Как ранее сообщал Фокус:

Позже пропавший без вести во время пожара на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске был найден мертвым.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории. "Адмирал Кузнецов" возглавил антирейтинг и оказался единственным из списка, все еще стоящим на вооружении.