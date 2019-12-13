Швейцария продлила заморозку активов Януковича
2019-12-13 15:51:07
В банках Швейцарии с 2014 года заморожены активы Януковича и его окружения на 70 миллионов франков
Власти Швейцарии приняли решение еще на год продлить срок действия заморозки активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения на 70 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.
"Сегодня Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить на один год предупредительное замораживание активов отстраненного президента Януковича и его окружения (в размере 70 млн швейцарских франков)", – говорится в сообщении.
Целью этого решения является поддержание правовой взаимопомощи между Швейцарией и Украиной, отметили в посольстве.
В феврале 2014 года правительство Швейцарии приняло решение заморозить счета около 20 человек в банках Конфедерации, в частности Януковича, его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и других членов бывшего правительства Украины.
С тех пор заморозка активов продлевается ежегодно в декабре.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с Латвией по вопросу конфискации денег окружения Януковича.
- 27 января 2016 года в ГПУ отчиталась о найденных за рубежом активах 8 из 18 членов окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, к которым применены санкции ЕС.
- Начуправления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что в рамках уголовного процесса у соратника Януковича Юрия Иванющенко арестованы 1,8 млн швейцарских франков в Латвии и $575 тыс. в Монако, у бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова – $30 млн в Латвии.