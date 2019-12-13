Швейцария продлила заморозку активов Януковича

2019-12-13 15:51:07

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В банках Швейцарии с 2014 года заморожены активы Януковича и его окружения на 70 миллионов франков

Власти Швейцарии приняли решение еще на год продлить срок действия заморозки активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения на 70 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.

"Сегодня Федеральный Совет Швейцарии принял решение продлить на один год предупредительное замораживание активов отстраненного президента Януковича и его окружения (в размере 70 млн швейцарских франков)",  – говорится в сообщении.

Целью этого решения является поддержание правовой взаимопомощи между Швейцарией и Украиной, отметили в посольстве.

В феврале 2014 года правительство Швейцарии приняло решение заморозить счета около 20 человек в банках Конфедерации, в частности Януковича, его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и других членов бывшего правительства Украины.

С тех пор заморозка активов продлевается ежегодно в декабре.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Начуправления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что в рамках уголовного процесса у соратника Януковича Юрия Иванющенко арестованы 1,8 млн швейцарских франков в Латвии и $575 тыс. в Монако, у бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова – $30 млн в Латвии.
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