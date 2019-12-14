Семья бурундуков в сафари-парке Longleat в Уилтшире использует носки, чтобы гнездиться зимой

Сафари-парк в Великобритании попросил отправить им носки, чтобы помочь "держать бурундуков в тепле на Рождество".

Об этом сообщает ВВС.

Семья бурундуков в сафари-парке Longleat в Уилтшире использует носки, чтобы гнездиться зимой.

Однако, в парке не были готовы к необычайному общественному отклику, когда буквально сотни носков были посланы из столь далекой Новой Зеландии.

"У нас есть гора носков, и мы ищем другие способы их использования", – сказала Алекса Мэтлби из Longleat.

В прошлом месяце работники в социальных сетях попросили "свежие, чистые" старые носки любого размера, формы и цвета.

"Бурундуки используют один носок для кровати и один носок, чтобы хранить всю их пищу, поэтому нам нужен постоянный запас свежих носков, поскольку они прогрызают в них дыры. Но мы не были готовы к огромному количеству носков, которые нам отправили", – сказала Мэтлби.

Она сказала, что в настоящее время они планируют использовать часть "горы носков" в качестве подстилки для некоторых других животных.

"Мы хотели бы поблагодарить всех, кто пожертвовал. Но у нас определенно более чем достаточно, поэтому мы просим больше не отправлять их", – добавила работник парка.

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