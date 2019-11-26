Четверть рациона белых медведей в российской Арктике составляет пластик
2019-11-26 17:08:08
Ученые обеспокоены проблемой распространения пластиковых отходов в северных широтах, включая береговую линию арктических островов
Заместитель директора национального парка "Русская Арктика" по научной работе Иван Мизин рассказал, что пластик составляет четверть рациона белых медведей в Арктике.
Об этом сообщает Интерфакс.
Это стало известно после изучения содержимого желудка и экскрементов медведей, которые чаще всего ищут себе пищу возле мест проживания людей.
Кроме белых медведей, от пластиковых отходов страдают также морские млекопитающие и птицы Арктики.
"В любой момент превышение какого-то процентного порога приведет к тому, что животные начнут гибнуть", – сказал Мизин.
Ученые обеспокоены проблемой распространения пластиковых отходов в северных широтах, включая береговую линию арктических островов.
Причиной гибели морских млекопитающих также становится плавучий мусор, в частности, рыболовные снасти, в которых они могут запутаться. По словам Мизина, в Арктике такие случаи единичны, поскольку северные широты относительно не загрязнены морским мусором по сравнению с тропическими морями. Однако если пластиковое загрязнение Арктики продолжится, животные будут страдать и гибнуть чаще.
Как ранее сообщал Фокус:
- Авторы проекта по очистке Тихого океана от пластика взялись за фильтрацию рек. Дочерний проект Interceptor уже запущен в Джакарте и Куала-Лумпуре.
- А основное устройство по сбору мусора в Тихом океане впервые справилось с задачей. Плавучий барьер собрал часть пластика из Большого мусорного пятна.
- Студентка из Университета Сассекса Люси Хьюз создала биопластик из рыбьей чешуи и кожи, который полностью разлагается за 4-6 недель.