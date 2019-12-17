Boeing приостановит выпуск самолетов модели 737 MAX
2019-12-17 07:24:54
Снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год", – заявили в компании.
В Boeing уточнили, что пока не планируют массовых увольнений сотрудников в связи с этим решением.
Кроме того, снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов.
"Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной системы производства и исправности цепочки поставок", – добавили в корпорации.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 октября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился вскоре после вылета из Джакарты. Самолет, который совершал внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море.
- 10 марта 2019 года, потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
- Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия и ряд авиакомпаний временно приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы лайнера.