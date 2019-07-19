Официально: Boeing потеряет более $7 млрд из-за проблем с 737 MAX

Потери связаны с возможными выплатами клиентам и ростом стоимости производства

Boeing потеряет около $7,3 млрд во втором квартале 2019 года из-за проблем, связанных с самолетами 737 MAX.

Это следует из пресс-релиза, опубликованного компанией.

В Boeing объяснили, что $5,6 млрд (до выплаты налогов) компания потеряет, поскольку отложила их на возможные льготы и уступки клиентам, связанные с прекращением полетов 737 MAX. Производитель отмечает, что, хотя в квартальном отчете эта сумма будет отражена сразу, скорее всего, выплаты растянутся на несколько лет.

Еще $1,7 млрд компания потеряет из-за роста стоимости производства. Как полагают в Boeing, это повлияет на прибыльность не только во втором квартале, но и в последующих. В компании говорят, что продолжают работать над тем, чтобы 737 MAX вновь вернулись к полетам.

Однако, как пишет New York Times, суммы, названные Boeing, не включают в себя возможные расходы, связанные с судами из-за крушений 737 MAX осенью 2018 года и весной 2019 года. Кроме того, до этого компания объявила, что создаст фонд в $100 млн для родственников жертв двух авиакатастроф, в которых погибли больше 330 человек.

Отметим, в конце апреля 2019 года Boeing уже объявлял, что ситуация с 737 MAX привела к потере $1 млрд выручки.

Напомним, власти большинства стран запретили полеты 737 MAX после крушения в марте 2019 года этой модели, принадлежавшей эфиопским авиалиниям. Позже выяснилось, что одной из причин крушения могли быть проблемы с программным обеспечением, установленным на данную модель. С тех пор Boeing работает над обновлением ПО самолета. В компании ожидают, что в некоторых странах 737 MAX сможет вернуться к полетам уже в последнем квартале 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус: