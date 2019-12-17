Президентские выборы в США: Трамп побеждает всех демократов, – опрос

Очередные выборы главы Белого дома запланированы на 3 ноября 2020 года

По результатам нового социологического опроса, поведенного совместно USA Today и Suffolk, глава Белого дома республиканец Дональд Трамп на общенациональном уровне опережает всех ключевых кандидатов от конкурирующей Демократической партии перед выборами президента, которые намечены на следующий год.

Действующий президент США идет впереди лидирующего кандидата от демократов Джо Байдена на 3 процента, сенатора Берни Сандерса на 5 процентов, сенторки Элизабет Уоррен на 8 процентов.

Трамп также опередил мэра Пита Буттиджича на 10 процентов и на 9 процентов миллиардера Майкла Блумберга.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросам, национальные рейтинги кандидатов в президенты США от Демократической партии возглавляет бывший вице-президент Джо Байден.

Джо Байден назвал клоуном действующего президента Дональда Трампа.