В США на несколько штатов обрушилось сразу 27 торнадо
2019-12-17 17:09:00
Редкая декабрьская вспышка торнадо произошла на юге страны
В США штаты Луизиана, Миссисипи и Алабама пострадали от мощного зимнего шторма, принесшего сразу 27 торнадо. Об этом сообщает CBS News.
По словам метеорологов, торнадо стали частью мощного зимнего фронта, принесшего снег на северо-восток страны, также сильные снегопады были зафиксированы сегодня в некоторых районах среднего запада. Всего от непогоды в последние дни в США погибли 12 человек.
От налетевших торнадо погибли 3 человека, включая семейную пару на северо-западе Алабамы.
Редкая декабрьская вспышка торнадо на юге страны оставила лишь щепки от домов и предприятий.
Так, в Александрии, штата Луизиана, были разрушены школа и детский сад. Всего за 10 минут до удара торнадо, учителя смогли эвакуировать из школы 18 учеников, укрыв их от стихии в местной церкви. Этот торнадо проделал 100-километровый путь по всему штату.
"Вы могли видеть его приближение, и могли почувствовать, как торнадо сотрясает дом", – рассказала местная жительница Моника Гирарди.
В 200 км к северо-востоку от небольшого городка Эдвардс, штат Миссисипи, также был зарегистрирован торнадо. А в округе Вернон, штат Луизиана, торнадо перевернул жилой трейлер, в котором погибла 59-летняя женщина.
В Гантауне, штат Миссисипи, торнадо разрушил церковь, которая стала 35 постройкой в городе, пострадавшей от бури. Здесь несколько человек получили травмы. Группы спасения участвовали в поисках людей под завалами, но процесс осложнялся отсутствием электричества в населенном пункте.
Как ранее сообщал Фокус:
- Летом Мадрид затопило ливнем, засыпало градом, а рядом прошелся торнадо. Ураган налетел на регион Испании вечером 26 августа.
- А торнадо в Люксембурге срывал крыши с домов и вырывал деревья. Около сотни домов в коммуне Башараж и 60 домов в городе Петанж были повреждены.