Редкая декабрьская вспышка торнадо произошла на юге страны

В США штаты Луизиана, Миссисипи и Алабама пострадали от мощного зимнего шторма, принесшего сразу 27 торнадо. Об этом сообщает CBS News.

По словам метеорологов, торнадо стали частью мощного зимнего фронта, принесшего снег на северо-восток страны, также сильные снегопады были зафиксированы сегодня в некоторых районах среднего запада. Всего от непогоды в последние дни в США погибли 12 человек.

От налетевших торнадо погибли 3 человека, включая семейную пару на северо-западе Алабамы.

Редкая декабрьская вспышка торнадо на юге страны оставила лишь щепки от домов и предприятий.

Так, в Александрии, штата Луизиана, были разрушены школа и детский сад. Всего за 10 минут до удара торнадо, учителя смогли эвакуировать из школы 18 учеников, укрыв их от стихии в местной церкви. Этот торнадо проделал 100-километровый путь по всему штату.

"Вы могли видеть его приближение, и могли почувствовать, как торнадо сотрясает дом", – рассказала местная жительница Моника Гирарди.

В 200 км к северо-востоку от небольшого городка Эдвардс, штат Миссисипи, также был зарегистрирован торнадо. А в округе Вернон, штат Луизиана, торнадо перевернул жилой трейлер, в котором погибла 59-летняя женщина.

В Гантауне, штат Миссисипи, торнадо разрушил церковь, которая стала 35 постройкой в городе, пострадавшей от бури. Здесь несколько человек получили травмы. Группы спасения участвовали в поисках людей под завалами, но процесс осложнялся отсутствием электричества в населенном пункте.

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