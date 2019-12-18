РФ проиграла апелляцию по компенсации "Укрнафте" убытков за "крымские" активы

Россия обязана выплатить украинской компании $44,4 млн за экспроприированное имущество в Крыму

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию РФ на решение арбитража по выплате $44,4 млн "Укрнафте" за экспроприированное имущество в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафты", – говорится в сообщении.

Решение в пользу "Укрнафты" швейцарский суд вынес 12 апреля 2019 года. Также Россию обязали выплатить украинской компании около $155 тыс. судебных издержек.

В тот же день Россия заявила, что не признает решение арбитража и будет его оспаривать. Апелляцию в швейцарский суд РФ подала 4 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября Арбитражный суд Парижа удовлетворил требование о компенсации убытков "Ощадбанка", причиненных в результате аннексии Крыма.

Россия отказалась признавать решение парижского суда. Минюст РФ пообещал "принимать все необходимые меры" для защиты в этой истории интересов России.

Киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше $1,1 млрд убытков "Ощадбанка" из-за аннексии Крыма.