The Economist назвал Узбекистан "Страной года"-2019
2019-12-19 16:27:00
В критерии отбора не входят финансовые факторы, влияющие на страну
Британский журнал The Economist назвал Узбекистан "Страной года" в 2019 году. Об этом сообщается в свежем рейтинге журнала.
Издание ежегодно награждает страны, которые по мнению редакции, достигают наибольшего прогресса в вопросах демократии. Так, в критерии отбора не входят финансовые факторы, влияющие на страну.
В рейтинге говорится, что еще три года назад Узбекистан был закрытым обществом, сталкивающимся с чрезвычайной жестокостью и некомпетентностью.
По данным журнала, после увольнения главы Службы государственной безопасности в 2018 году в стране начались реформы, которые усилились в этом году.
Правительство Узбекистана в значительной степени искоренило принудительный труд. Также была закрыта печально известная специализированная колония Жаслык, которая прославилась жестоким обращением и пытками по отношению к заключенным.
Также был разрешен въезд в страну иностранным журналистам, а чиновникам запрещено оказывать давление на бизнес.
За последние годы на государственных границах открылось больше пунктов пересечения, что помогло воссоединиться многим семьям.
Руководство страны также начало приглашать иностранных экспертов для помощи в восстановлении национальной экономики.
The Economist подчеркивает, что Узбекистану предстоит еще долгий путь, но в 2019 года ни одна другая страна не смогла продвинуться так сильно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Впервые в рейтинге The Economist сразу три города получили звание самых дорогих в мире. Первое место в рейтинге разделили сразу же три мегаполиса.
- А в прошлом году, по версии журнала, Киев оказался лидером в антирейтинге по ухудшению комфортности жизни. За 5 лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.