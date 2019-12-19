В Британии заявили о недопустимости референдума о независимости Шотландии

Джонсон планирует объединить все части королевства после Brexit

Министр Великобритании по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что правительство не поддержит проведение референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

По словам Джека, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует после выхода страны из Евросоюза 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

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"Людям в Шотландии надоели постоянные политические споры и расточительные дебаты. Вот почему мы не будем поддерживать планы первого министра (Никола Стерджен) по проведению еще одного нежелательного референдума о разлуке", – заявил Джек.

Председатель шотландского правительства Никола Старджен накануне проведения выборов в Британии заявляла, что поставит вопрос об организации нового референдума о независимости Шотландии.

Она обнародовала манифест Шотландской национальной партии (SNP) с "четким" сигналом о том, что референдум о независимости Шотландии должен быть проведен в следующем году.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55% граждан поддержали сохранение в составе Великобритании.