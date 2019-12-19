В частное поместье Трампа проникла китаянка, чтобы сделать фото

Оказалось, что непрошеная гостья имеет просроченную визу

На территорию частного поместья президента США Дональда Трампа во Флориде незаконно проникла 56-летнюю китаянка, с целью сделать фото. Об этом сообщает издание Time.

Женщину заметила охрана и попросила ее уйти. Но непрошеная гостья все равно вернулась, чтобы сделать фотографию. После этого охрана вызвала полицию, и женщину задержали.

Оказалось, что китаянка имеет просроченную визу. Ее обвинили в бродяжничестве и поместили в местную тюрьму.

Издание пишет, что во время инцидента президента и его семьи в поместье не было. Ожидается, что семейство Трампов прибудет туда к концу недели и проведет там праздничные дни.

Как ранее сообщал Фокус:

Сотрудники Секретной службы США, в чьи обязанности входит охрана президента Дональда Трампа, задержали водителя, который на своем автомобиле пытался прорваться на территорию Белого дома.