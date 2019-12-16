"Старая система сопротивляется, как в 90-х". "Слуга народа" прокомментировала нападение на нардепа

Партия призвала правоохранителей отреагировать на инцидент

Партия "Слуга народа" связывает избиение народного депутата Михаила Ананченко его гражданской позицией и деятельностью партии в целом.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Угрозы, запугивания и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем – настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х", – заявили в "Слуге народа".

Кроме того, партия призвала правоохранителей отреагировать на инцидент.

"Призываем правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего коллеги Михаила Ананченко. Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, вне зависимости от того – это депутат или активист", – заявили в партии.

Тем временем, прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на Михаила Ананченко. Сегодня он заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря, в Раде произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец: активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.