Полиция открыла дело из-за нападения на нардепа Богданца

Расследование поручено Печерскому райотделу полиции

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата "Слуги народа" Андрея Богданца на заседании аграрного комитета Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Дело открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

Расследование поручено Печерскому райотделу полиции. Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению.

Напомним, после драки в здании Верховной Рады с участием экс-нарпдепов от ВО "Свобода" Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко, депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Как ранее писал Фокус:

В среду, 11 декабря, в стенах Верховной Рады произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец. Таким образом активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Первый раз депутаты нового созыва подрались 30 октября. Причиной стал отказ создать временную следственную комиссию по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Николай Скорик от ОПЗЖ начал толкаться со "слугой народа" Николаем Тищенко. Миротворцами выступили Сергей Власенко и Вадим Рабинович, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку.