Полиция открыла дело из-за нападения на нардепа Богданца

2019-12-11 16:57:15

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Расследование поручено Печерскому райотделу полиции

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата "Слуги народа" Андрея Богданца на заседании аграрного комитета Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Дело открыто по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

Расследование поручено Печерскому райотделу полиции. Выясняются обстоятельства происшествия, а также устанавливаются причастные к правонарушению.

Напомним, после драки в здании Верховной Рады с участием экс-нарпдепов от ВО "Свобода" Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко, депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. 

Как ранее писал Фокус:

  • В среду, 11 декабря, в стенах Верховной Рады произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец. Таким образом активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
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