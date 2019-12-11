Депутат Богданец после драки со "свободовцами" попал в больницу

Во фракции "Слуга народа" заявили, что работу аграрного комитета целесообразно перенести в другое место

После драки в здании Верховной Рады с участием экс-нарпдепов от ВО "Свобода" Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко, депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом сообщила в Facebook спикер фракции, нардеп Евгения Кравчук.

Также она опубликовав заявление политсилы, в котором депутаты потребовали реакции правоохранительных органов на произошедшее.

"Сегодня во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошел дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца. Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством", – сказано в заявлении.

Президентская фракция также назвала показательной "кооперацию" представителей пророссийских партий и националистов, направленную на срыв работы комитета.

Во фракции заявили, что работу аграрного комитета целесообразно перенести в другое, более защищенное место.

Как ранее писал Фокус:

В среду, 11 декабря, в стенах Верховной Рады произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец. Таким образом активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Первый раз депутаты нового созыва подрались 30 октября. Причиной стал отказ создать временную следственную комиссию по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Николай Скорик от ОПЗЖ начал толкаться со "слугой народа" Николаем Тищенко. Миротворцами выступили Сергей Власенко и Вадим Рабинович, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку.