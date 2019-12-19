В Беларуси за жестокое убийство казнили заключенного

Приговоренный к смертной казни убил двух женщин

В Беларуси казнили гражданина Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин. Об этом передает Коммерческий курьер.

Сообщается, что после решения Верховного суда вынести смертный приговор, Осипович написал личное ходатайство на имя президента РБ Александра Лукашенко, но оно было оставлено без удовлетворения.

Согласно материалам дела, Осипович в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил двух знакомых девушек в квартире своей матери в Бобруйске. Те закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался туда. Одной девушке он нанес не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке – не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 2 ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте.

Смертный приговор Осиповичу был вынесен на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске 9 января текущего года.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к казни расстреливают. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не дают последний раз перед казнью увидеться с осужденными. Места захоронения казненных не раскрываются.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос отмены смертной казни в стране будет решаться через референдум.