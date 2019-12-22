Премьер-министр Великобритании поработал буфетчиком в Эстонии
2019-12-22 10:24:00
Борис Джонсон подавал рождественский обед британским военным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил с официальным визитом британскую военную базу в Эстонии. Об этом сообщает ВВС.
Британский премьер подавал рождественский обед военным, находящимся в городе Тапа около Таллинна в рамках миссии НАТО. В населенном пункте размещаются 850 солдат, что является крупнейшим базированием британских военных в Европе.
Так, Джонсон поздравил солдат с наступающим Рождеством и раздал праздничный обед с индейкой и йоркширским пудингом. Премьер подчеркнул, что во время того, как британцы будут праздновать Рождество с семьей, военные будут далеко от дома в месте, где достаточно холодно.
"То, что вы делаете, очень важно, благодаря этому все в нашей стране могут проводить Рождество в мире и безопасности. То, что вы делаете, демонстрирует, что НАТО работает, и это альянс, которому мы абсолютно привержены", — отметил премьер.
Джонсон также поблагодарил премьера Эстонии Юри Ратас за поддержку и гостеприимство, оказанные для британских военных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Партия Джонсона победила на досрочных выборах в Великобритании. Политическая сила получила на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.
- После этого, британский парламент поддержал план Джонсона по выходу из ЕС 31 января. Также документ запрещает продление переходного периода после Brexit.