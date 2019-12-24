Принца Филиппа отпустили из больницы на Рождество

Герцог Эдинбургский вернулся в королевское поместье в Норфолке

Во вторник, 24 декабря, герцог Эдинбургский вернулся в Сандрингемский дворец к Рождеству после четырех ночей, проведенных в больнице. Об этом сообщает ВВС.

98-летний принц Филипп был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в пятницу, 20 декабря, по совету своего врача.

По словам Букингемского дворцы, герцог уже во вторник вернулся в королевское поместье в Норфолке и поблагодарил людей за "их добрые пожелания". Также во дворце добавили, что госпитализация герцога Эдинбургского была "мерой предосторожности".

Принц Уэльский добавил, что персонал больницы "очень хорошо заботился" о его отце.

"Когда вы достигаете такого возраста, не все идет хорошо", – заявил принц Чарльз.

Как ранее сообщал Фокус: