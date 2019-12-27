Людей убивали деревья, электричество и вода: на Филиппинах растет число жертв тайфуна
2019-12-27 11:42:00
Число погибших выросло до 28 человек, а еще 12 числятся пропавшими без вести
На Филиппинах выросло количество погибших в результате тайфуна "Phanfone", который прошелся по стране на Рождество. Об этом сообщает ВВС.
По данным филиппинских властей, число жертв выросло до 28 человек, а еще 12 числятся пропавшими без вести. Из-за тайфуна были эвакуированы более 58 тыс. человек и тысячи оказались в бедственном положении во время праздников.
Тайфун вызвал сильные наводнение и разрушил дома в нескольких провинциях. Так, некоторые из жертв погибли в результате падения деревьев, были убиты ударом электрического тока или утонули.
"Существует вероятность того, что число жертв может еще вырасти", – заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Марк Тимбал.
Также сообщается, что Phanfone нанес удар по регионам, пострадавшим от тайфуна Haiyan в 2013 году, в результате чего погибло 6 тыс. человек.
Скорость Phanfone составила 200 км/ч, наиболее пострадали Висайские острова, которые являются одной из трех групп, составляющих Филиппины. В местной провинции Илоило погибло не менее 13 человек.
Ущерб от тайфуна получил и туристический остров Боракай, там были разрушены дома, отключилась мобильная связь и Интернет.
"Линии связи не работают. Электричество по-прежнему не подключено", – сообщил начальник полиции Джонатан Паблито в провинции Алкан, соседствующей с островом Боракай.
По словам метеорологов, 26 декабря тайфун значительно ослаб и направился к Южно-Китайскому мору.
Как ранее сообщал Фокус:
- Тайфун "Хагибис" унес уже 66 жизней. Всего в Японии от тайфуна пострадали более 200 человек, около 10 числятся пропавшими без вести.
- А другой японский тайфун "Факсай" оставил без света целые города и грозил утечкой радиации. Тайфун ударил по восточной части Японии и оставил после себя масштабные разрушения.