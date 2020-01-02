По информации министерства национальной обороны страны, причина аварии воздушного судна пока неизвестна

Утром 2 января в Тайване потерпел крушение многоцелевой вертолет UH-60M Blackhawk с 13 пассажирами и членами экипажа на борту, среди которых был глава генштаба страны 62-летний Шэнь Иминь. В результате катастрофы семеро человек погибли, включая начальника генерального штаба армии.

Об этом сообщает Taiwan News.

"Начальник генерального штаба армии Тайваня и еще семеро человек погибли после того, как вертолет, которым они летели, упал в горной местности во время аварийной посадки", – говорится в сообщении.

Пятеро других пассажиров спаслись.

По информации министерства национальной обороны Тайваня, причина аварии пока неизвестна.

Вертолет вылетел с авиабазы Суньшань в Тайбэе на базу в уезде Илань, где военные должны были принять участие в торжествах по случаю Нового года.

Воздушное судно пропало с экранов радаров через 10 минут после вылета по неизвестным причинам. Предварительно сообщается, что была произведена жесткая посадка. Оба пилота, которые характеризуются как опытные летчики, погибли.

Также сообщается, что катастрофа произошла за неделю до проведения в Тайване президентских и парламентских выборов.

Как ранее сообщал Фокус:

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