Аббревиатура нового трека совпадает с инициалами президента РФ

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал новую саркастическую песню под названием "Пошёл Вон Вавилон", трек которой появился на официальном YouTube-канале музыканта.

Слова песни можно расценивать как критику милитаризма, однако пользователи сети сразу увидели в них политический подтекст. Аббревиатура названия композиции, ВВП, совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.

"У нас материнская плата, церемониальная дата, чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата. И мы будем ходить строем, всех остальных уроем, и всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем", – звучат слова песни.

В ролике к треку Борис Гребенщиков играет на клавишном инструменте, одетый в темную толстовку с небольшим знаком черепа с костями на капюшоне. Образ певец дополнил круглыми солнцезащитными очками.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня 2018 года Борис Гребенщиков выступил на Пейзажной аллее в центре Киева. Импровизированный концерт попытался сорвать молодой парень с плакатом "Геть рашистів з України". Однако его быстро увели в сторону и выступление продолжилось.