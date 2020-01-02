В Турции задержаны фигуранты побега экс-главы Nissan из Японии

Карлос Гон заявил, что считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования

Власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул, после того как правоохранительные органы Японии заподозрили, что бывший топ-менеджер покинул страну восходящего солнца незаконно. Четверо задержанных – пилоты.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкое МВД.

Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов из фонда Renault, предназначенного на выплату вознаграждений, а также в том, что не внес в декларацию о доходах в общей сложности $80 млн и переписал на Nissan личные убытки в размере $17 млн. Он был взят под стражу в конце 2018 года, тогда же его сместили со всех должностей в Nissan и Mitsubishi. 5 марта 2019 года Токийский окружной суд отпустил Гона под залог.

По словам Гона, он отправился в Ливан, так как считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования. Японские СМИ сообщают, что официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был, а также, что у бывшего топ менеджера альянса Renault – Nissan – Mitsubishi есть два паспорта Франции, а кроме того он является гражданином Бразилии и Ливана.

Сообщается, что после его отъезда японская прокуратура провела обыски в доме Гона в Токио.

По информации ливанской прессы, организацией побега занималась его жена Кэрол, нанявшая для этой операции частную военную компанию Para Military. Ее бойцы пришли в дом под видом музыкантов на праздничный ужин, а уходя, спрятали Гона в футляре для музыкального инструмента! Затем Гона отвезли в Осаку, и оттуда каким-то образом (минуя пограничный контроль и досмотры) переправили в Турцию.

Уже 31 декабря Карлос Гон выступил с кратким сообщением для прессы.

"Я сейчас нахожусь в Ливане и больше не буду заложником японской системы фальсифицированного правосудия, где виновность предопределена, свирепствует дискриминация и отрицаются основные права человека. Я не скрылся от правосудия — я избежал несправедливости и политического преследования. Теперь я наконец могу свободно общаться со средствами массовой информации и с нетерпением жду начала следующей недели", – заявил Гон.

Как сообщает abcNEWS, ливанский министр юстиции заявил, что Ливан получил официальный запрос Интерпола о задержании экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона.

Как ранее сообщал Фокус:

Акционеры Nissan Motor Co. убрали из совета директоров его бывшего главу Карлоса Гона.