Трамп: вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии

Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вмешательство в ситуацию Ливии осложнит обстановку в этой стране. Об этом сообщила газета New York Post.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп указал, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", – говорится в сообщении.

Также президенты согласились, что есть "потребность деэскалации в Идлибе для защиты мирных граждан".

Напомним, парламент Турции 2 января одобрил законопроект, согласно которому Турция разместит своих военных в Ливии. Войска будут отправлены с целью поддержки правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сараджем.

"Если продвижение так называемой "Ливийской национальной армии" не будет остановлено, и если столкновения перейдут в полномасштабную гражданскую войну, то интересы Турции, как в бассейне Средиземного моря, так и на севере Африки серьезно пострадают", – говорится в постановлении парламента.

Ранее правительство национального согласия официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который был сподвижником убитого в 2011 году правителя Ливии Муамара Каддафи. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Он уже взял под свой контроль значительную часть территории страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

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