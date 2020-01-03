Позже морские путешественники утопили свое средство передвижения

Два огромных морских льва взобрались на катер в заливе у американского города Олимпия, штат Вашингтон, и отправились на нем в свободное плавание. Курьезный инцидент удалось снять на видео, пишет Bored Panda.

Вес этих животных может достигать 1000 килограммов, а длина превышать три метра. Это, однако, не помешало им удобно расположиться на катере и совершить морскую прогулку, хотя лодка для морских львов оказалась явно тесновата.

По словам очевидцев, к парочке хотел примкнуть и третий морской лев, но те посчитали его лишним и прогнали.

Сообщается, что, в конце концов, морские путешественники утопили свое средство передвижения.

"Они потом-таки потопили эту лодку. Мой друг в Олимпии видел ее", – написал один из комментаторов в соцсети.

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