Морские львы в США захватили и угнали катер
2020-01-03 15:05:03
Позже морские путешественники утопили свое средство передвижения
Два огромных морских льва взобрались на катер в заливе у американского города Олимпия, штат Вашингтон, и отправились на нем в свободное плавание. Курьезный инцидент удалось снять на видео, пишет Bored Panda.
Вес этих животных может достигать 1000 килограммов, а длина превышать три метра. Это, однако, не помешало им удобно расположиться на катере и совершить морскую прогулку, хотя лодка для морских львов оказалась явно тесновата.
По словам очевидцев, к парочке хотел примкнуть и третий морской лев, но те посчитали его лишним и прогнали.
Сообщается, что, в конце концов, морские путешественники утопили свое средство передвижения.
"Они потом-таки потопили эту лодку. Мой друг в Олимпии видел ее", – написал один из комментаторов в соцсети.
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