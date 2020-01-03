Первый комментарий Трампа после ликвидации Сулеймани: Иран никогда не побеждал в войне
2020-01-03 15:59:01
Американский лидер заявил, что Иран никогда не проигрывал в переговорах
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал в Twitter обстрел аэропорта Багдада и убийство иранского генерала Сулеймани.
"Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не проигрывал в переговорах", – написал американский лидер.
Также Трамп опубликовал на своей странице в Twitter изображение американского флага, не оставив каких-либо комментариев. Сейчас изображение флага закреплено и отображается над его комментарием.
Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.
4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.
- Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.