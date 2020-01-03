МИД РФ: Действия США в Иране "чреваты тяжелыми последствиями"
2020-01-03 16:23:09
В России с тревогой восприняли информацию о гибели иранского генерала Касема Сулеймани
В МИД РФ прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. Как сообщает пресс-служба российского ведомства, действия США в Иране "чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности".
"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности", – говорится в сообщении.
МИД РФ считает, что подобные акции не способствуют нахождению решения сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, "а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".
Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.
4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.
- Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.